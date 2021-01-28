Bosna Hersek'teki korona tablosu açıklandı

Halk Sağlığı Enstitüsü laboratuvarları, yeni koronavirüs enfeksiyonu teşhisi ile ilgilenen diğer kamu ve özel laboratuvarlar, son bölümden bu yana analizlerini tamamlayarak, yeni koronavirüs için 1818 numune için sonuçları Enstitüye sundu; aralarında toplam 563 yeni pozitif vaka kaydedildi.

Belediyeler tarafından kaydedilen rakamlar şu şekilde:

Podgorica 192, Nikšić 64, Bijelo Polje 49, Kotor 44, Budva 43, Herceg Novi 30, Tivat 22, Cetinje 21, Bar 19, Danilovgrad 18, Berane 16, Rožaje 13, Pljevlja 10, Mojkovac 6, Ulcinj 5, Kolasin 4, Tuzi 3, Pluzine 1, Plav 1, Zabljak 1, Petnjica 1.

Dünkü kesitten bu yana Enstitüye, en küçüğü 51, en büyüğü 82 yaşında olan Podgorica (3), Nikšić, Herceg Novi ve Kotor'daki hastalarda COVID-19 ile ilgili altı ölüm bildirildi. Haziran 2020'nin başından bu yana COVID-19 enfeksiyonuna bağlı toplam ölüm sayısı 774 ve pandeminin başlangıcından beri 783 olarak kayda geçti.

Ayrıca saat 17: 00'ye kadar 633 hastada iyileşme bildirildi.

Yeni keşfedilen tüm vakaların yanı sıra kurtarılanların sayısı da dikkate alındığında, Karadağ'da şu anda aktif olan COVID19 vakalarının toplam sayısı 7.730 şeklinde ortaya çıkıyor.

Salgın olayların başlamasından (Mart 2020) bu yana, Karadağ'da yeni koronavirüs ile kayıtlı toplam enfeksiyon vakası sayısı 59.825 şeklinde.