Bosna Hersek'teki provokatörler yakalandı

Brçko Özerk Bölgesi Emniyet Müdürlüğü, anayasaya aykırı olmasına rağmen yapılan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları sırasında provokatif eylemlerde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, anayasaya aykırı kutlamalar sırasında, Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarının anısına yapılan anıta zarar veren, ikisi 2002, biri 2003 doğumlu üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Suçlamaları kabul eden şüphelilerin, gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Anayasaya aykırı olmasına rağmen kutlama yapılmıştı

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnak ve Sırp olmayanlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015'te dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü anayasaya aykırı ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve söz konusu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

Bosnalı liderlerden Brçko'ya ziyaret

Bosnalı liderler provokatif eylemlere sahne olan Brçko'yu ziyaret etmişti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic, Brçko Belediye başkanı Esed Kadric, Brçko Meclis Başkanı Sinisa Milic ve Meclis Başkan Yardımcısı İvo Filipovic ile bir araya gelmişti.

Burada açıklama yapan Dzaferovic, bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu belirtmişti.

Boşnak lider Dzaferovic, "Barış için çağrıda bulunuyorum, istikrar için çağrıda bulunuyorum, hoşgörü için çağrıda bulunuyorum. Kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası yok. Bosna Hersek Anayasası'na, şimdiye kadar kabul ettiğimiz yasalara, dolayısıyla Bosna Hersek'in faaliyet gösterdiği genel alanlara saygısızlığın kimseye bir getirisi olamaz. Bu tür yaklaşımlar Bosna Hersek kurumlarında yürüttüğümüz diyaloğa zarar verir." demişti.

Brçko'nun farklı milletlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir bölge olduğunu ifade eden Dzaferovic, "Sırp Cumhuriyeti entitesinin son zamanlardaki yaklaşımları, bölge halkında huzursuzluğa sebep oldu." diye konuşmuştu.

Brçko Belediye Başkanı Kadric de "Sayın Dzaferovic'in bu ziyaretiyle bölge vatandaşlarına bir kez daha, korkmak için bir neden olmadığı mesajını vermek isteriz. Brçko Özerk Bölgesi ve Bosna Hersek kurumlarının sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini bir kez daha iletmek isterim." açıklamasını yapmıştı.