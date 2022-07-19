Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 kurbanın tabutu Prijedor'a uğurlandı

Ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da Sırplar tarafından öldürülen ve kimliği tespit edilen 16 kurban, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Kamicani Anıt Merkezi'ne defnedilecek.

Sanski Most kentinde bulunan Sejkovac Kimlik Tespiti Merkezi'nden Prijedor'a gitmek üzere yola çıkan tabutları kurban yakınları gözyaşları ve dualarla uğurladı.

Prijedor Anma Etkinlikleri Organizyon Kurulu üyelerinden İbrahim Kahrimanovic, Prijedor'da 3 bin 176 kişinin acımasızca öldürüldüğünü anımsatarak, "600 kişinin kemik kalıntılarına hala ulaşmadık. Bir veya iki toplu mezara daha ulaşılacağı kanaatindeyiz." dedi.

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.