Bosna Hersek'ten çıkan yardım tırları gelmeye devam ediyor

Srebrenik Belediyesi, İşadamları Derneği, Kızılhaç ve vatandaşlarca toplanan yardımların bulunduğu 5 tır Türkiye'ye hareket etti.

Srebrenik Belediye Başkanı Adnan Bjelic, AA muhabirine, "Srebrenikliler ne kadar büyük bir kalbe sahip olduklarını gösterdiler. Bu yardımlar, halkımızın Türkiye ile dostluğunun bir başka kanıtıdır. Kardeşlerimize yardım etmek için birleştik." açıklamasında bulundu.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde ise "Türkiye ve Suriye için bir kahve" isimli kampanya düzenlendi. Şehirdeki kafelerin katıldığı kampanya kapsamında tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağı ifade edildi.

Kampanya organizatörlerinden Kentimiz İçin Derneği Başkanı Nermin Mehic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya 35 kafenin katıldığını belirtti.

Mehic, "Burada insanlar her sabah mutlaka kahve içer. Bu sabah içtikleri kahvenin ayrı bir anlamı olsun istedik." dedi.

Bu arada, servis edilen bazı kahvelerin üzerine "Türkiye için" yazılması dikkati çekti.

Ayrıca Bosna Hersekli Hadzib Salkic ve oğlu Ahmed Salkic, Umre ibadetlerini yerine getirmek için biriktirdikleri 3 bin avroyu da Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yolladı.

Bosna Hersekli Zeljeznicar'ın futbolcularından yardıma destek

Bosna Hersek'in köklü futbol takımlarından Zeljeznicar'ın futbolcuları, antrenman yerine Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hazırlanan yardım çalışmalarına katıldı.

Futbolcular, sabah antrenmanı yerine Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardımların toplandığı insani yardım derneği Pomozi.ba'nın deposuna gitti.

Zeljeznicarlı sporcular, burada hazırlanan yardım paketlerinin kutulanması ve taşınmasına yardım etti. Antrenman kıyafetleriyle çalışmalara katılan futbolcular, tüm taraftarları ve Bosna Hersek vatandaşlarını da yardımlara katılmaya davet etti.

"Türkiye ve Suriye için koş" etkinliği

Başkent Saraybosna'da 290 kişinin katıldığı "Türkiye ve Suriye için koş" etkinliği Mavi Giyen Gençler Derneğince düzenlendi.

Katılım ücretinin en az 5 avro olduğu etkinlikte, katılımcılar 4 kilometrelik yolda koşarak, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini gösterdi.

Dernek üyelerinden Darko Loncar, "Yarın bizi ya da herhangi birini etkileme ihtimali bulunan bu tür felaketlerde, acı çeken tüm insanlarla dayanışma içinde bulunmalıyız." diye konuştu.

Etkinlik, Saraybosna'nın yanı sıra Bihac'da 40, Gorazde de 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saraybosna'daki Novi Sarajevo Belediyesi, "Önümüzdeki 7 gün niyetimizi eyleme dökelim-Kalbinin sesini dinle" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Hasan Tanovic, 7 gün sürecek kampanya kapsamında deprem bölgesine en acil ihtiyaçların ulaştırılması için çalışacaklarını söyledi.

Bosna Hersek'teki okullardan depremzedelere destek

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarındaki öğrenciler, velileri ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 9 bin 500 avro toplandığı ve AFAD'a gönderildiği bildirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Vogosca'da bulunan Mirsad Prnjavorac İlköğretim Okulunda da öğrenci ve öğretmeneler tarafından depremzedeler için yardım toplandı.

Seçmeli ders olarak Türkçe eğitim verilen okulda toplanan yardım, pomozi.ba isimli insani yardım kuruluşuna teslim edildi.

Saraybosna'daki Avdo Smailovic İlkokulundan yapılan açıklamada ise okul sendikası, öğrenci ve çalışanların katılımıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 4350 avro nakdi yardım toplandığı kaydedildi.

Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde de itfaiye binasında başlatılan yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için ısıtıcı, çadır, uyku tulumu ve hijyen setleri gibi acil ihtiyaçlara öncelik verildiği bildirildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica Belediye Başkanı Ivan Vukovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremzedeler için 100 bin avro yardım gerçekleştireceklerini ifade etti.

Karadağ Kızılhaçı ise başlattıkları kampanya kapsamında toplanan yardımın 104 bin avroyu geçtiği bilgisini paylaştı.