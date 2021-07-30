Bosna Hersek'ten Türkiye'ye taziye
Bosna Hersek'ten Türkiye'ye orman yangınlarında hayatında kaybedenler için taziye mesajı gönderildi. Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic tarafından gönderilen mesajda "Bosna Hersek halkı sizinle" ifadeleri kullanıldı.
Balkanlar 30.07.2021, 21:11
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, yangınlarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Kurtarma çalışmalarının başarılı şekilde sonuçlanması temennisinde bulunan Turkovic, "Türkiye'nin bu felaketle başa çıkmayı başaracağına ve olabildiğince az kayıp vereceğine inanıyoruz. Bosna Hersek halkı sizinle." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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