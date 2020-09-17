Bosna-Hersek’in İsrail’deki büyükelçiliği Tel Aviv'de kalıyor

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Başkanı Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanlığı toplantısının ardından Saraybosna'daki gazetecilere, organın İsrail'deki BH Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı ve Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıma kararı vermediğini doğruladı.

Dzaferoviç, BH Cumhurbaşkanlığı üyesi Zeljko Komsiç'in bu iki nokta hakkında değerlendirme yapılamamasını istediğini, ancak BH Cumhurbaşkanlığı diğer üyesi Milorad Dodik'in BH Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını destek ile oylama istediği için bu iki konunun gündemden düşürülmesinin kabul edilmediğini söyledi.

Öte yandan Dzaferoviç ve Komsiç, Bosna-Hersek’in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması için oy verdi, Dodik ise Kosova’nın tanınmasına karşı çıktı, bu nedenle öneri ikinci tur oylamaya gidecek ve pozisyon aynı olursa Dodik’in hayati öneme sahip taraf meselesini gündeme getirme hakkına sahip olacak.

Dzaferovic, işlerin nasıl devam edeceğinin görülmesi gerektiğini, ancak herkesin aynı durduğu görüşte kalacağının kesin olduğunu söylüyor.

Kaynak: saff.ba