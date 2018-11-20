Bosna Hersek’te etnik ayrışma endişelendiriyor

Bosna Hersek’in Mostar şehrinde yaşayan ve itfaiyeci olarak çalışan Sabit Golos, şehirde Dayton sonrasında oluşan ‘karşı mahalle’ kültürünün etnik gerilimi tetikleyebileceği ve çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Şehirde Boşnakların ve Hırvatların ayrı ayrı kurumlarının olduğunu söyleyen Golos, ortak kullanmak durumunda kalınan okullarda da sabahçı ve öğlenci sistemiyle çocukların birbirleriyle tanışamadıklarını belirtti.

Üniter bir devlet sistemi yerine, federasyon kurulan Bosna Hersek’te barışı sağlayacak bir sistem yerine her an savaşa girmeye açık bir yönetim biçimi kurulduğu ifade ediliyor. Dayton Anlaşmasıyla oluşturulan Bosna Hersek’te karmaşık siyasi yapı nedeniyle halkın büyük oranda rahatsız olduğu söyleniyor. İstikrarın oluşmadığı Bosna’da milliyetçi elitlerin nüfuz alanının da bu sebeple arttığı düşünülüyor.

Dayton Anlaşması, Bosna'yı, Sırp tarafından yönetilen bir Sırp Cumhuriyeti ve bir karma Müslüman-Hırvat Bosna-Hersek Federasyonu olmak üzere iki “tarafa” ayırmıştı. Devletin zirvesinde, her biri Bosnalı olan Sırplar, Hırvatlar ve Müslümanlar tarafından seçilmiş üç cumhurbaşkanı tarafından kontrol edilen cumhurbaşkanlığı sistemi bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



