Bosna Hersek'te rafineri patladı

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Brod kentinde bulunan petrol rafinerisinde dün akşam 21.30 sularında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı. Patlamayla ilgili bilgiler Doboj Polisinden geldi.

Bosanski Brod Belediye Başkanı İlija Jovicic de yerel medyaya yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden rafineri çalışanının cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Yaralıların kaldırıldığı Doboj'daki hastaneneden alınan bilgiye göre, hiçbir yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, üç yaralı yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi, altı yaralının tedavileri sürüyor.

Patlamanın ardından rafineride çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Gazetecilerin rafineriye girişine ve çekim yapmasına ise izin verilmezken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Patlamanın gerçekleştiği yer Bosna Hersek’teki Sırp Federasyonu’nun Hırvatistan sınırında bulunuyor. Patlama seslerinin Hırvatistan tarafından da duyulduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 10:30