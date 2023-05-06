Bosna kuşatmasının çocuk kurbanları anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te kuşatma altındaki başkent Saraybosna'da öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.



Çok sayıda okuldan öğrencinin katıldığı "Saraybosna Kuşatması'nda Öldürülen Çocukları Anma Programı"nda katledilen çocukların aileleri ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeliko Komsic hazır bulundu.

Öldürülen 1601 çocuğu temsilen aynı sayıdaki öğrenci topluluğu, şarkılar eşliğinde performanslarını sergiledi.

1992-95 Saraybosna Kuşatması'nda Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, faillerin cezalandırılmadığını ve hiçbiri hakkında suç duyurusunda dahi bulunulmadığını söyledi.

Grabovica, hazırlanan performansla evrensel mesaj vermek istediklerini dile getirerek, yaşanan kötülüğün kimsenin başına gelmemesinin, barış ve özgürlüğün herkes için önemli olduğunu anlatmak amacında olduklarını ifade etti.

Savaş Mağdurları Derneği Başkanı Amerisa Ahmetovic de anma kültürünün güçlendirilmesi için daha yoğun çalışılması gerektiğini kaydetti.

Çocukları desteklemeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Ahmetovic, "Her şeyin temelden değiştirilmesi gerekiyor. Bütün bunlarda önemli olan, çocuklarımızı, gelecek nesilleri, olanları anlatmaya, onlara sürekli anlatmaya, önceki savaşta meydana gelen kötülüklere ve normalde hayatta meydana gelen kötülüklere karşı uyarmaya, sakin olmaya, çocuk olmaya ve onların destekçisi olmaya teşvik etmemizdir." diye konuştu.

Programda çocuklar, ağızlarını beyaz bez parçalarıyla kapatarak yaşanan katliama dikkati çekti. Şiirler okunduğu sırada bazı katılımcılar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Saraybosna kuşatması 3,5 yıl sürdü

Avrupa Birliği (AB), 15 Ocak 1992'de Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını kabul ederken Bosna Hersek'in bağımsızlığı için referandum yapılmasını şart koştu. Bunun üzerine Bosna Hersek, Şubat 1992'de bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı. Bosna Hersek'in, 1 Mart 1992'deki referandumunda bağımsız bir devlet olmasının hemen ardından 5 Nisan 1992'de başkent Saraybosna, Sırp birliklerince abluka altına alındı.

Sırp kuvvetleri, 13 bin kişilik kuşatma birlikleriyle Saraybosna'yı çevreleyen tepelere mevzilendi ve buradan ağır ve hafif silahlarla saldırdı. Buna karşılık Bosna Devleti Savunma Kuvvetleri (Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu-ARBiH), kuşatma altındaki şehirde 19 ay içinde 70 bin kişiden oluşan bir ordu kurdu fakat bu ordu yeterli teçhizata sahip değildi ve kuşatmayı kırmaya gücü yetmedi.

Modern tarihin en uzun kuşatması kabul edilen ve 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında Sırp kuvvetlerinin saldırılarında 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti.

Saraybosna'nın kuşatılmasıyla resmen başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan savaşta ise 100 bin kişi öldü, en az 2 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.