Bosna mahkemesi eski dosyaları açıyor

1992 yılında Yugoslav ordusuna ait konvoyun Saraybosna’dan geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Bosna mahkemesi yeniden soruşturma kararı aldı.

Bosna mahkemesi eski dosyaları açıyor

Bosna mahkemesi, Yugoslav Halk Ordusu’na (YHO) ait bir konvoya 1992 yılında  Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’dan geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırının soruşturulmasına itiraz eden kişilerin taleplerini reddetti. Olayın yeniden soruşturulmasını istedi.

Mahkeme daha önce 2012 yılında davayı askıya almış, bu durum Sırplar arasında öfkeye neden olmuştu.

Bosna’nın Özerk Sırp Cumhuriyeti’nde yaşayan Sırpların davayı yakından takip ettikleri belirtiliyor.

Bu yılın başında Bosna Hersek Yüksek Mahkemesi konunun hukuki olarak çözülmesi için gerekli talimatları verdiğini açıklamıştı.

Yugoslav Halk Ordusu konvoyu 3 Mayıs 1992'de Saraybosna'dan çekildiği sırada Dobrovoljacka Caddesi'nde saldırıya uğramıştı. Olayda bazı askerler ölürken bir kısmı  da yaralanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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