Bosna Piramitleri, Mısır’dakilerden daha eski

Güneş Piramidi, Bosna Hersek’in Visoko şehrinde yer alıyor. Boşnak asıllı ABD’li arkeolog Semir Osmanagiç, Güneş Piramidi’nin Mısır’da inşa edilen piramitlerden daha eski olduğunu ve teknolojide gelişmiş bir medeniyet tarafından oluşturulduğunu ifade etti.

Semir Osmanagiç, 2005 yılında Güneş Piramidi alanında bizzat finanse ettiği kazı çalışmalarına başlamıştı. Tepenin uçlarının kuzey-güney-doğu-batı yönlerine denk geldiğine işaret ediyor.

Taş döşenmiş bir giriş holü, holün altında piramidin yer aldığına inandığı kil katmanları bulduğunu öne sürerek, Visoko Piramitleri’nin Avrupa’nın bilinen ilk piramitleri olduğunu iddia ediyor.

Dünyanın en yüksek piramidi olarak kabul edilen Güneş Piramidi, bilim adamlarının yanı sıra ‘Yeni Çağ Dini Akımları’ olarak da bilinen ve genellikle ABD merkezli kuruluşlar olan ‘New Age’ felsefesiyle ilgilenenler için de dikkat çekiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

