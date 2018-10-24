Bosna polisiyle göçmenler arasında arbede

200 civarında göçmen bugün Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırına yakın bir bölgede ülke polisi tarafından durduruldu. Göçmenlerin tepki göstermesi üzerine güç kullanan polisle mülteciler arasında küçük çaplı gerginlik yaşandı.

İki ülke sınırına yakın bir köprüyü tutan göçmenler “açık sınır” yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

Saraybosna’dan Bihaç’a doğru yola çıkan göçmen grubu da polis tarafından durdurulmuştu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlere etraftaki köylüler yardım etmişti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 kadar göçmen de dün geceyi dışarıda geçirmişlerdi.

Etraftan buldukları çalılarla yaktıkları ateş etrafında ısınan göçmenlerin gergin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 15:10