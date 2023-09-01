Bosna Reisul Ulemasından BM temsilcisine mektup

Bosna-Hersek'teki İslam Birliği Reisul Uleması Hüseyin Kavazovi, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin BM Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’e bir mektup gönderdi.

Kavazoviç mektubunda, Sırp uyruklu olmayan kişilerin, özellikle de Boşnakların maruz kaldığı saldırılara dikkati çekti.

Mektubunda failler hakkında hiç bir yaptırım uygulanmadığına dikkati çeken Kavazoviç, yapılan provokasyonlarla sindirme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Reisul Ulema Kavazoviç, Sırp Cumuhuriyetin'de saedce Sırp olmayanlara emiyet ve bürokraside kendine yer bulamadığını konusunda da hatırlatmalarda bulundu.

Kavazoviç, yapılan bu ayrımcılığın bir an önce ortadan kaldırılması için gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.