Bosna Savaşı'nda öldürülenlerden kalma kemikler bulundu

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, Gornja Crnca bölgesinde bulunan ve en az iki kurbana ait olduğu düşünülen kalıntıların 1992'de kaybolan Boşnak sivillere ait olduğu ve kurbanlardan birinin yaşlı bir kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bulunan kemik kalıntılarının adli işlem yapılmak üzere Gorazde kentine nakledildiği ve DNA analizi ile kurbanların kimliğinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alınacağı belirtildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp Meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararını aldı. Bu karar temelinde 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.