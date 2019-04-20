Bosna Savaşı'nın 20 kurbanı toprağa verildi

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında soykırıma maruz kalan 20 Boşnak, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen toplu cenaze töreniyle toprağa verildi.

Savaşta katledilen ve cenazelerine yıllar sonra ulaşılan 20 Boşnak için düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic'in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, "Bosna Savaşı'nda Vlasenica'da öldürülenler arasında 288 çocuk, 223 kadın bulunuyor. Tüm unsurları göz önünde bulunduracak olursak, Vlasenica'daki Boşnakların soykırıma maruz kaldıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Vlasenica'da yaşananları soykırım olarak nitelendirmediğini söyleyen Dzaferovic, tüm sorumluların hakim karşısına çıkması gerektiğini vurguladı.

Vlasenica Belediye Başkanı Mico Kraljevic'in de savaşta bu bölgede yaşanan katliamların en büyük sorumlularından biri olduğuna dikkati çeken Dzaferovic, "Böyle insanların böyle mevkilerde bulunmaları kötü bir mesaj veriyor. Topluma yol gösterecek olan kişilerin, savaş suçlarından yargılanan kişiler arasından seçilmeleri doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'te güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunan Dzaferovic, "Bosna Hersek'in hakikat ve adalete ihtiyacı var." dedi.

Bugün babası Muhammed Salaharevic'in cenazesini toprağa veren Nedim Salaharevic de 10 yıl önce aynı mezarlıkta ağabeyini toprağa verdiğini aktararak, "13 Eylül 1992'de ağabeyim ve babamı, annem ile benden ayırdılar. Onları toplama kampına götürdüler." ifadelerini kullandı.

Salaharevic, "Babam karıncayı bile incitmezdi ama o incindi, yalnızca Boşnak olduğu için, adı Muhammed olduğu için katledildi. Canımı en çok yakan şey suçluların yargılanmaması." şeklinde konuştu.

Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic, hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.