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Bosna seçimlerinde kim kimdir ?

Bosna Hersek’te 7 Ekim’de genel seçimler yapılacak: Adaylar arasında büyük rekabetin olduğu Bosna'da kim kimdir?

Bosna seçimlerinde kim kimdir ?

7 Ekim’de Bosna Hersek’te yapılacak seçimlerde ise üç üyeden oluşan Cumhurbaşkanlığı Konseyi için kıyasıya yarış devam ediyor. Sol seçmenlerin oyları adayların kaderini belirleyeceği öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:52
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