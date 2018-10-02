Bosna seçimlerinde kim kimdir ?

7 Ekim’de Bosna Hersek’te yapılacak seçimlerde ise üç üyeden oluşan Cumhurbaşkanlığı Konseyi için kıyasıya yarış devam ediyor. Sol seçmenlerin oyları adayların kaderini belirleyeceği öngörülüyor.
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:52
Bosna Hersek’te 7 Ekim’de genel seçimler yapılacak: Adaylar arasında büyük rekabetin olduğu Bosna'da kim kimdir?
7 Ekim’de Bosna Hersek’te yapılacak seçimlerde ise üç üyeden oluşan Cumhurbaşkanlığı Konseyi için kıyasıya yarış devam ediyor. Sol seçmenlerin oyları adayların kaderini belirleyeceği öngörülüyor.
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:52