Bosna’da gençler yol ayrımında: Politika veya Almanya otobüsü

Furkan Özkul

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan etkilenen Boşnak gençlerin Avrupa’ya göçleri büyük bir hızla sürerken, ülke adına ümit vaat eden bir gelişme yaşanıyor. Avrupa’nın önemli üniversitelerinde okuyan ve akademik kariyer yapmış gençler ülkelerine dönerek katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Bu gençlerden biri olan Ömer Berbiç Brüksel’de okulunu bitirdikten sonra ülkesine döndü. Basına konuşan Berbiç, “Kötü gidişatın tersine çevrilmesi gerekiyor ve bunu sadece genç nesil yapabilir. Ülkede eksik olan taze fikirleri ve olumlu bakış açısını gençler taşıyor.” dedi. Ayrıca Berbiç, "Politikaya katılma fikrinin Almanya'ya giden bir otobüse binmekten daha iyi olacağını düşündüm." ifadelerini de kullandı.

Ekonomi mezunu olan Drasko Stanivukoviç de genç yaşına rağmen siyasete girmeye karar verdi. 21 Mayıs 1993 doğumlu bir Sırp siyasetçi olan Stanivukoviç , Demokratik İlerleme Partisi üyesi ve Cumhuriyet Cumhuriyeti Millet Meclisi milletvekili. Banja Luka Belediye Meclisi’nde Sırp ve Bosnalı-Hersek ekonomi, aktivist, politikacı, meclis üyesi olan Stanivukoviç politikacıların pahalı araç alımlarına karşı savaşmaya devam edeceğini öne sürüyor.





İşsizlik, son iki yılda 80 bin Bosnalıyı 3 buçuk milyonluk ülkeden ayrılmaya sürüklemişti.

Bosna yüzde 55,5 ile dünyanın en yüksek genç işsizliğin yaşandığı ülke.

Bosna Hersek’te mevcut yönetim yapısı, ekonomik istikrarsızlık ve ülkede mevcut olan etnik ve dini gerilim nedeniyle gençler Avrupa ülkelerine gitmeyi istiyor.

Kırılgan yapının pamuk ipliğine bağlı olduğu ülkede gençlerin cesareti büyük oranda kayboluyor.

İLK DURAK ALMANYA

Bosna Hersek’te yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek işsizlik nedeniyle yurtdışına çıkmak isteyen Bosnalıların ilk durağı Almanya.

ÜLKENİN DEMOGRAFİSİ DEĞİŞİYOR

Yüksek yaşam standartları ve geniş iş olanakları nedeniyle Almanya’ya göç eden Boşnakları bekleyen büyük tehlike ise, demografide meydana gelen değişim.

SİYASİ İSTİKRAR SORUNU

Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın Almanya’ya göçü hızlandırdığı da üzerinde durulan başka bir konu.

Seçimlerde alınan sonuçlardan istikrarın çıkmayacağını gören halk, çareyi ülkelerini terk etmekte görüyor.

Geçen sene binlerce Bosnalının Almanya’ya iltica için başvurdukları biliniyor.

Ülkedeki çok sayıda gencin göç hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık bir 1 milyon 200 bin işçi açığına sahip Almanya’nın da Bosna Hersek’ten gelen göçmenlerin ülkeye girişine sıcak baktığı ifade ediliyor.

ALMANYA ‘ESKURZİYA’ İLE TANITILIYOR

Berlin yönetimi, Balkanlarda yaşayan gençlere özel ilgi gösteriyor. Dil kursları ve bölge halklarının 'eskurziya' dedikleri gezilerle Almanya ve Alman kültürü tanıtımları yapılıyor. Böylece gençlerin Almanya'ya gidişlerinin kolaylaştığı belirtiliyor.

ÇOK KATMANLI BİR SORUN: GENÇ İŞSİZLİK

Uzmanlar, "Genç işsizlik" sorununun çok katmanlı gelişmelere sebebiyet verebilecek nitelikte bir sorun olduğunu ifade ediyor.

Çok katmanlı sorunları en başında ise demografik, siyasi ve ahlaki sorunlar geliyor.

Bu sorunların ortadan kalkması konusunda ise köklü revizyonların şart olduğu ve çatışma zeminini önleyecek siyasal bir sisteme ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 14:38