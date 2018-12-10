Bosna’daki sığınmacılar için hipotermi uyarısı

IFRC Avrupa Bölge Direktörü Simon Missiri, yardım kuruluşlarının sığınmacılara gıda ve barınma sağlama çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, "Yardım kuruluşlarının gıda ve sığınak sağlama çabalarına rağmen yaşam koşulları oldukça kötü ve havaların soğumasıyla hipotermi riski artıyor." dedi.

İnsani yardımlar olmadan kaç sığınmacının ilkbahara kadar idare edeceğinin tahmin edilemediğinin altını çizen Missiri, ortak bir yardım kampanyası olmadan bu kişilerin daha ne kadar dayanabileceği konusunda endişeleri bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek Kızılhaç Örgütünün, ülke genelinde 6 merkezde her gün 3 bine yakın insana gıda yardımında bulunduğu ancak bu kurumun imkanlarının da sınırlı olduğu bildirildi.

Öte yandan, Türk Kızılayı da Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü ile iş birliğinde düzenlenen yardım kampanyasında, bu ülkedeki sığınmacılar için 22 genel maksatlı çadır, 300 barınma çadırı, 10 bin battaniye, bin mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak temin etmişti.

Türk Kızılayı tarafından sağlanan, Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrinde kurulan çadırlara yerleşen binin üzerinde sığınmacı, bu yardımlar sayesinde kışı sıcak bir ortamda geçirme imkanı buldu.

Bosna Hersek'te sığınmacı krizi

AB'nin 2016'da Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahındaki Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan sığınmacılar, 2018'in başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yönelmişti.

Bosna Hersek'te "kalıcı" olmadıklarını söyleyen ve burayı "geçiş ülkesi" olarak gören sığınmacılar, kış öncesinde başkent Saraybosna, Bihac ve Mostar gibi büyük şehirlerde oluşturulan kamplara yerleşti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA