Boşnak Müslümanların Evlerinin Duvarlarında Nefret Yazıları!

Karadağ Berane şehrinde Hareme, Talum ve Obalsko mahallelerinde Boşnaklar ve Müslümanların yaşadığı evlerde bu sabah bir Sırp aşırı milliyetçi çetnik portresiyle nefret mesajlarının yazıldığı görüldü.

8 Ağustos tarihinde Zaostro köyünde Sırp aşırı milliyetçi çetnik Pavle Đurišić hayranı bir grubun ortaya çıkması sonrası Berane şehrindeki Müslüman boşnakların evlerinin duvarlarında da nefret grafitileri çizildi.

Belediye başkan yardımcısı Goran Kiković'in 8 Ağustos'ta Zaostra'da yaşanan olayların bir parçası olduğu görülüyor. Halk yerel özerk yönetimin acilen tepki vermesi gerektiğini düşünüyor. Belediye Başkanı Šćekić'in de olaylara müdahale etmesi bekleniyor.

Pavle Đurišić, Kraliyet Yugoslav Ordusu'nun çetnik komutanı olan ve II.Dünya Savaşı sırasında Karadağ'daki çetniklerin önemli bir kısmını yöneten Karadağlı bir Sırp düzenli subayıydı.

Anti-faşizm ile etnik ve dinler arası uyumu miras alan Karadağ devletinin bu soruna acilen ve kurumsal olarak cevap vermesi gerektiği kesindir.

Mesaj Türk annelerine galiz ağza alınmayacak küfürler içermekte.

Not:



Berane (Беране):

Karadağ'da bulunan bir şehir ve belediyedir. Şehir ülkenin kuzeydoğusunda Lim Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Yüzölçümü olan 717 km² belediyenin nüfusu 2011 yılı itibarı ile 28,315'tir.

Berane Osmanlı döneminde İpek Sancağı'na bağlı bir kaza idi. Şehrin adı 1949-1992 yılları arasında Ivanograd olup Yugoslav partizan Ivan Milutinović'in anısına verilmiştir.

Berane’de % 20 kadar Müslüman yaşamaktadır. Geri kalan ağırlıklı olarak Sırp Ortodoklardan oluşmaktadır.

Kaynak: antenam.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 11:08