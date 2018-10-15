Boşnaklar Almanya'ya göç ediyor

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Bosna Hersek’te yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek işsizlik nedeniyle yurtdışına çıkmak isteyen Bosnalıların ilk durağının Almanya olduğu belirtildi. Yüksek yaşam standartları ve geniş iş olanakları nedeniyle Almanya’ya göç eden Boşnaklar için en büyük tehlikenin Boşnakların yoğun yaşadığı şehirlerde yaşanan demografik değişim olduğu ifade edildi. Ülkedeki çok sayıda kişinin göç hazırlığında olduğu kaydedildi.

Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın Almanya’ya göçü hızlandırdığı da gelen bilgiler arasında. Son seçimlerde alınan sonuçlardan istikrarın çıkmayacağını gören halk, çareyi ülkelerini terk etmekte görüyor.

Geçen sene binlerce Bosna Herseklinin Almanya’ya iltica için başvurdukları biliniyor.

Yaklaşık bir 1 milyon 200 bin işçi açığına sahip Almanya’nın da Bosna Hersek’ten gelen göçmenlerin ülkeye girişine sıcak baktığı ifade ediliyor.

ALMANYA’NIN YENİ GÖÇMEN YASASI

Yeni göçmen yasasıyla Merkel’in, Alman sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlayacağı belirtiliyor. Sadece nitelikli iş gücünü kabul eden Almanya’da çalışabilmek için ülkede yaşayan birinden teminat mektubuna ve belirli bir miktar paraya ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ayrıca B1 seviyesinde Almancanın da hükümet tarafından istendiği kaydediliyor.

ALMAN KÜLTÜRÜ VE 'ESKURZİYA'

Berlin yönetimi, Balkanlarda yaşayan gençlere özel ilgi gösteriyor. Dil kursları ve bölge halklarının 'eskurziya' dedikleri gezilerle Almanya ve Alman kültürü tanıtımları yapılıyor. Böylece gençlerin Almanya'ya gidişlerinin kolaylaştığı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 18:07