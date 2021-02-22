Boşnaklar tepki göstermişti! Srebrenitsa'da Sırp aday kazandı

Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen partiler daha önce seçimi boykot edeceklerini açıklarken, Anayasa Mahkemesine de başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Geçen yıl 15 Kasım'da yapılan yerel seçimin "usulsüzlük" gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından 21 Şubat'ta yenilenen seçimin sonuçları, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından açıklandı.

Srebrenitsa'daki seçimde, Grujicic oyların yüzde 67,62'sini, Tabakovic ise yüzde 31,70'ini aldı.

Boykotun da etkisiyle seçime katılım yüzde 42,87'de kaldı.

Tabakovic, yaptığı açıklamada, seçim gününün olaysız geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Halkımızın boykot kararımızı kabul etmesi ve yanımızda yer almasından onur duydum. Az sayıda Boşnak, şahsi sebeplerden sandığa gitmeyi tercih etti. Kimi şantaja maruz kaldı, işini kaybetmemek için bunu yaptı." ifadesini kullandı.

Boşnakların boykot kararı

Tabakovic'i destekleyen siyasi partilerin temsilcileri, 15 Şubat'taki toplantıda yenilenecek seçimi boykot etme kararı aldı.

CIK, yenilenecek seçimde oy kullanma işleminin sadece şehirdeki seçim merkezlerinde tekrarlanmasına karar verirken, Boşnak adayı destekleyen ittifak tüm sürecin yenilenmesi gerektiğini, zira 15 Kasım'daki ilk seçimde yurt dışında yaşayan Srebrenitsalılara oy pusulalarının çok geç ulaştığını ve bu oyların geçersiz sayıldığını bildirdi.

Seçimlerin iptali

Geçen sene 15 Kasım'da yapılan seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken, seçim günü Sırbistan plakalı çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görüldü.

Boşnak adayı destekleyen "Benim Adresim: Srebrenitsa" inisiyatifi, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti, iddialar üzerine CIK de soruşturma başlattı.

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birlikleri, 15 Kasım'daki yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2020'de Srebrenitsa'da operasyon düzenledi ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

CIK, 21 Ocak 2021'de düzenlediği oturumda, Srebrenitsa'daki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmederek, oy çokluğuyla seçimlerin iptaline karar verdi.