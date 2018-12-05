Bosnalı komutan Drekoviç’e tutuklama

Bosna Hersek yargıs tarafından yapılan basın açıklamada, General Ramiz Drekoviç’in 1995 yılında Kalinovik bölgesindeki savaş suçları işlediği gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti.

Basın açıklamasında Drekoviç, savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Anlaşmaları hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturmanın devam edeceği ifade edildi.

Drekoviç 1995 yılında Sırp köyü olan Kalinovik şehrine açılan topçu atışlarından sorumlu tutuluyor.

Bölge uzmanları, Boşnak halk tarafından büyük saygı gösterilen komutanların tutuklanmasını gerilimi artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyor.

Diğer taraftan Sırp ve Hırvat üyeler, Bosna Hersek üst yargısında seçimlerden kısa bir süre önce çoğunluğu ele geçirmişlerdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net