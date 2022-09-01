"Bosnalı Müslümanları öldürmeleri için Sırplara para ödendi"

"Saraybosna Safarisi”, 1992- 1996 Sırp kuşatması sırasında cepheden Bosnalı sivillere ateş edip öldürmek için Sırplara para veren zengin Batılıları konu alıyor. Zupanic, filmin bugüne kadar çektiği en karanlık içerik olduğunu söylüyor.

Sloveyanlı yönetmen Miran Zupanic, daha önce çektiği Bosna içeriklerine ek olarak bu sene “Saraybosna Safarisi” adında yeni bir belgesel yayınlayacağını açıkladı.

Belgesel, Bosnalı sivillere ateş etmek için Sırp ordusuna para ödeyen zengin Batılılar hakkında.

Belgesel için yapılan araştırmaya göre Bosna Kuşatması sırasında, Amerikalı, Rus, İtalyan ve Kanadalı zenginler Saraybosnalılara ateş edilen Sırp cephelerinden sivilleri vurmak için Sırp ordusuna para ödedi ve cepheden ateş etti.

Parayı ödeyen zenginler önce Belgrad’a uçtu, ardından özel bir araçla Sırp cephelerine getirildi ve rahat koşullarda konaklayıp sivillere ateş açmaları sağlandı.

Ateş açma hakkı kazanan zenginlerin eğer çocukları hedef almak için daha fazla para ödedikleri belirtiliyor.

Bugüne kadar para ödeyip ateş açanlardan kimsenin kimliği doğrulanmadı.

Belgeselin fragmanında bu “Safari”ye tanık olan, Sırp cephelerinden açılan ateş sonucu öldürülen sivillerin yakınları yer aldı, yaşadıklarını anlattı.