Bulgaristan "altın vize"yi kaldırıyor

Bulgaristan'da yeni kurulan hükümet 'altın vize' olarak bilinen belli bir miktarın üzerinde yatırım yapanlara vatandaşlık hakkı tanıyan sistemi kaldıran tasarıyı kabul etti.

Avrupa Komisyonu bu uygulamayı bir çok kere eleştirmiş ve Kıbrıs'la Malta'ya karşı kural ihlali soruşturması açmıştı.

Komisyonu çoğu zaman güvenlik açığı, kara para aklama, vergi kaçırma ve yolsuzlukla ilişkilendirilen bu uygulamanın Avrupa Birliği için bir risk teşkil ettiğini savunuyor.

Haziran 2021'de Bulgaristanlı yetkililere bir mektup gönderen Brüksel, bu şekilde pasaport verilmesini sona erdirmelerini istemişti.

Program kapsamında 1 milyon leva yani 500 bin euroluk yatırım yapan kişilere kalıcı oturum hakkı verilerek vatandaşlığın önü açılıyor. Bu yoldan vatandaşlığa geçişlerde de klasik yöntemlerdeki bürokratik zorluklar ortadan kaldırılmış durumda. Fakat hükümet şu ana kadar verilen pasaportların yaklaşık yarısına denk gelen 46 dosyada usulsüzlükler tespit etti.

Adalet Bakanlığı özellikle bazı yatırımcıların satın aldıkları gayrimenkulleri vatandaşlığa geçtikten kısa bir süre sonra sattıklarını tespit etti.

Aralık ortasında göreve başlayan Başbakan Kiril Petkov ve kabinesinden yapılan açıklamada programa ekonomiye katkı yapan istihdam sağlayan gerçek yatırımlar çekmediği için son verileceğini açıkladı.

Her ne kadar politikacıların geniş desteğini almış olsa da tasarı henüz parlamentodan geçmiş değil.

Kaynak: Euronews