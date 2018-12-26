Bulgaristan Başmüftüsü Erbaş ile görüştü

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı başkanlığında bir heyet, Türkiye’yi ziyaret etti. Heyette Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç yer aldılar.

Bulgaristan Başmüftüsünün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüşmesinde Bulgarca Kur’an-ı Kerim Meali konusu ele alındı. İslami eğitimin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’e ve Peygamber’in (SAV) sünnetine dayalı dini ilkelere bağlı kalmaya odaklanma gereği ele alındı.

Görüşme sırasında Başmüftü Dr. Hacı, Prof. Dr. Ali Erbaş’ı Bulgaristan’ı ziyarete davet etti.

Kaynak: Kırcaali haber