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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye'ye geliyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Balkanlar 08.12.2022, 21:49
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Kaynak: AA
#Bulgaristan #Rumen Radev
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