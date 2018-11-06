Bulgaristan'da 2 binden fazla çocuk terk edildi

Bulgaristan Kamu Denetçiliği Çocuk Hakları Müdürlüğünde uzman Eva Jeçeva, yaptığı açıklamada, ülkede son bir yılda 2 binden fazla çocuğun terk edildiğini açıkladı. "Bu konuda, değişim için çok çalışmak gerekiyor" diyen Jeçeva, “Her bir terk edilişin arkasında zor bir hayat hikâyesi yatıyor. Bu uzun yıllardan beri bir uygulama olmuştur, ancak ne yazık ki her bir terk edilişin arkasında sistemlerin hataları, toplumsal hatalar, aile desteği konusunda yapılan hatalar yatmaktadır. Terk edilme, beraberinde birçok acı ve problemler getiren bir kereye mahsus bir harekettir” diye sözlerine devam etti.

Jeçeva,”Her sosyal politikanın kendi gelişim düzeyleri vardır. Bir temel seviye oluşturulmalıdır. Genç anneler için desteğe ihtiyacımız var. Çocuğunu böyle bir riske atan anneyi anlamak zor. Destekleyici önlemler olmadığı sürece kısıtlayıcı tedbirler yardımcı olamaz. Ama bu her gün karşılaştığımız bir durum. Çocukların terk edilmesi Romanlar ile sınırlı değildir. Ebeveynleri kapsamlı bir şekilde desteklemeyi öğrenmeliyiz. Ne yazık ki, sosyal sistem kötü durumda - finansal yatırım yapılması gerekiyor, aynı zamanda insan kaynağına ihtiyacı var” dedi.

Yeni Yol Derneğinde uzman Spaska Petrova,” Ebeveynlerin tamamen temel desteğe, çoğunlukla uzmanlardan destek almasına ihtiyaç var. Ne yazık ki, devlet bu tür uzmanları desteklemiyor. Her şey gönüllüdür ve bu yüzden bu tür insanlar çok azdır. Ailelerle çalışmaya dikkat çekilmelidir "diye yorumda bulundu.

Kaynak: Kırcaali Haber