Bulgaristan'da Başmüftülük binası icrayla satıldı

Sofya'da Bulgaristan Başmüftülüğü Vakfına ait İslam Enstitüsü binasının icra yolu ile çok düşük fiyata satılması, Müslümanlar arasında şoke etkisi yarattı.

Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok kritik durumdayız. Başmüftülük olarak borcumuzu kapatamazken hacizli binamız ederinin çok altında satıldı." dedi.

Satışın iptal edilmemesi halinde emsal oluşturabileceğini ve Başmüftülüğe ait tüm vakıf mallarının aynı şekilde elden gidebileceğini belirten Ahmet, Bulgaristan Ulusal Gelirler Ajansının kendilerine haber vermeden 21 Kasım'da, mülke müşteri bulup icra marifetiyle satış yaptığını söyledi.

Binanın 2000'li yıllarda vakfa gelir sağlamak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Kalkınma Bankasının sponsorluğunda alındığını aktaran Ahmet, Başmüftülüğün 4 milyon avronun üzerindeki borucu nedeniyle binanın bakım ve tadilatına para ayırmakta güçlük çekildiğini belirtti.

Belediye tarafından kültür varlığı ilan edilen binanın tadilat ve onarımı için bağışçıların yardımlarının yetmediğini dile getiren Ahmet, şöyle devam etti:

"En son binaya haciz kondu. İmkansızlıklar nedeniyle ödenemeyen çöp ve emlak vergisi, sigorta gibi borçlar vardı. Borçlar ödenmedikçe her ay faiz işledi. Şu anda 8 milyon levalık (4 milyon avro) borcumuz var. Bulgaristan Başmüftülüğünün bu borçları kapatma imkanı olmadığı için sadece birkaç aylık ödeme yapılabildi ancak müftülüğün finansal sıkıntıları sebebiyle o aşamalı ödeme de durdu."

"Malımız haber verilmeden satıldı"

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov ve ulaşabildikleri tüm kurumlarla temasa geçtiklerini söyleyen Ahmet, şunları aktardı:

"Başbakan Boyko Borisov bize, 'İşi oraya götürecek değiliz. Sizin vakfın malına el koyacak dereceye düşmedik.' demişti. Maalesef yaşanan son olay bizleri çok ciddi sarstı. Şu anda parlamentoda Dinler Kanunu görüşülüyor. Bu kanunda devletin Başmüftülüğe destek vermesi görüşülürken, kurumumuzun parasız kaldığı bir dönemde, haberdar edilmeden malımız satılmış bulunuyor."

Ahmet, müftülüğün devlete olan borçlarını ödeyebilmesi için yardım çağrısında bulunarak, "Türkiye'nin bu konuda gerekli yardımı sağlamasını ümit ediyoruz, çünkü buradaki Müslümanların durumu zaman zaman iki ülke ilişkilerinde gündeme geliyor. Türkiye bir taraftan kiliseleri, sinagogları onarıyor ama diğer taraftan Bulgaristan'daki Müslümanların vakıf mallarına el konuluyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu durumu, "Sadece Bulgaristan'daki Müslümanlara değil hem Türkiye hem de İİT'ye üye ülkelere yapılmış bir tavır" olarak nitelendiren Ahmet, "Başbakan Radev, Cumhurbaşkanı Borisov'un yanı sıra Türkiye ve İİT'den yardım bekliyoruz. Tüm Müslüman ülkelerin temsilciliklerini durumdan haberdar edeceğiz." dedi.