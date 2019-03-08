Bulgaristan'da dini kurumların borçları silinecek

Bulgaristan Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerinin ardından birinci okumada yapılan oylama sonucunda Dinler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi. Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından sunulan kanun tasarısı, dini kurumların 31 Aralık 2018 tarihine kadar biriken yaklaşık 8,2 milyon leva tutarındaki borçlarının bir kereye mahsus olmak üzere silinmesini öngörüyor.

Kanun tasarısının “Gerekçe” bölümünde tasarının dini kurumların mevcut giderlerini karşılama hedefli olan destek şeklinde finanse edilmesine ilişkin hedeflerin uygulanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Dini kurumların borcunu sile kararının, devletin bir maliye politika meselesi olup dini hakları etkilemediği ve hiçbir dine zarar vermediği belirtildi.

Bulgar Ortodoks Kilisesi,devlete vergi borcu olmadığını açıkladı ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün en çok borcu olduğu anlaşıldı. Bu borcun esasen sigorta primlerinin ödenmemesinden dolayı biriktiği kaydedildi.

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, “Beş yıldan beri her yıl bize Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 milyon leva tutarında kaynak sağlanıyor. Bu kaynaklar başlıca din görevlilerinin maaşları ve Yüksek İslam Enstitüsü’nün ihtiyaçları için harcanıyor” diye açıkladı. Celal Faik, Başmüftülüğün devlete olan borcunun 8 109 000 leva tutarında olduğunu kaydetti. Başmüftülük Genel Sekreteri,”Şu anda GERB ve HÖH partisi, Başmüftülüğü'nün borcunun silinmesi için siyasi irade gösteriyor ve biz bunu takdir ediyoruz. Zor zamanlarda yaşıyoruz. Başmüftülük, radikal unsurların Bulgaristan’a sızmasını önleme görevi yapan tek kurumdur” diye yorumda bulundu.

Faik, bundan sonra devlet tarafından her yıl Dinler Kanunu kapsamında Başmüftlüğüne sağlanacak mali kaynakların din görevlilerinin maaşlarının ve sigorta primlerinin ödenmesi ve camilerin bakım onarım giderlerinin karşılanması için harcanacağını izah etti. Bulgar Ortodoks Kilisesi’ne de devlet finansmanı sağlanacak.

Kaynak: Kırcaali Haber