"Bulgaristan'da durum kritik"

Bakan Katzarov, sağlık ve ilaç sektöründen yetkililerle bir araya geldi.

Toplumda birçok konuda görüş ayrılıkların olabileceğini ancak ortak tehdit olan Kovid-19 salgınını karşı birlik sağlanması gerektiğini vurgulayan Katzarov, "Arımızda görüş ayrılıkları olabilir, geçmişte kavga bile etmiş olabiliriz ancak Kovid-19 konusunda görüşlerimizde birlik içindeyiz. Durum kritik. Hepimiz muazzam bir tehditle yüzleşirken (halkımıza) ortak bir mesaj vermek zorundayız." dedi.

Salgının 4. dalgasının gittikçe yükseldiği Bulgaristan'da gelecek iki haftanın "kritik" olacağına vurgu yapan Katzarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece bir sağlık krizi değil, bu ulusal bir felakettir. El birliğimiz olmadan sağlık sistemimiz tek başına bununla baş edemez. Basit birtakım kurallara uymadan krizden çıkamayız. Bu kahrolası maskeleri takın, sosyal temaslarınızı sınırlandırın, ihtiyacınız yoksa önümüzdeki günlerde dışarı çıkmayın, dezenfekte olun, iç mekanları havalandırın, sosyal mesafeyi koruyun. Ve en önemlisi, aşı olun."

Vatandaşların normal yaşama dönmek üzere bu kurallara uymaları gerektiğini belirten Katzarov, "Diğer her türlü önlemler geçici olup tam kapanmanın ancak ertelenmesine vesile olur. Sağlık sistemin ayakta kalması için aşı olmanız şart." diye konuştu.

Salgının 4. dalgasında bulunan ülkede, son 24 saatte 6 bin 7 yeni vaka kaydedildi, yüzde 94'ü aşılı olmayan 310 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde ise 669'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 30 kişi tedavi görüyor.

Hükümetin getirdiği önlemler kapsamında okullar uzaktan eğitime geçerken, eğlence, spor, kültürel etkinliklere ve lokantalara giriş için yeşil sertifika zorunluluğu getirilmişti.

Öte yandan halkın yüzde 80’inin aşılı olmadığı ülkede aşılama kampanyası başarısızlıkla yürütülürken, devlet makamları protestolarını gittikçe artıran aşı karşıtlarının tepkileri ile mücadele vermeye çalışıyor.

Aktif vaka sayısının 100 binin üstüne çıktığı Bulgaristan’da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar toplam 24 bin 309 kişi hayatını kaybetti.