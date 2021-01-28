Bulgaristan'da emeklilere ek destek devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva, Meclis Sosyal Politika Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, “Emeklilere verilen ayda 50 leva destek ödeneği Nisan ayında da devam edebilir” diye açıkladı. Bakan, böyle bir açıklamanın Başbakan Boyko Borisov tarafından yapıldığını, çünkü Başbakanın salgın durumu devam ettiği sürece bu ödeneğin verileceğini söylediğini anımsattı.

Ayrıca Nisan ayında 392 000 emekliye 120 leva gıda desteği verilecek. Bunun için şart, onların emekli maaşı miktarının 300,01 leva ile 369 leva arasında olması. Bu emekliler grubunun 50 leva ikramiye alıp almayacağı tartışılacak.

Başbakan, Mart ayı sonuna kadar 2 milyondan fazla yaşlının emekli aylıklarına ayda 50’şer leva ek ödeme yapılacağını duyurmuştu. Bunun için 318 milyon leva kaynak ayrılmıştı.

Kaynak: Kırcaali Haber