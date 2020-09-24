Bulgaristan'da iki Rus diplomata casusluk suçlaması

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı 23 Eylül 2020’de yayımladığı yazılı açıklamada, “Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ülkede akredite olan 2 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğine ilgili nota gönderildi. Diplomatlar 72 saat içinde ülkeyi terk etmeli.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Bulgaristan Başsavcılığının iki Rus diplomatın Moskova lehine casusluk yaptığını bildirdiğini aktardı. İlgili Rus diplomatın 2016 yılından bu yana Bulgar ordusunu modernize etme planları ve askeri teçhizatın teknik uygunluğu hakkında bilgi topladığı belirtildi.

OCAK’TA DA İKİ RUS DİPLOMAT ÜLKEDEN KOVULMUŞTU

Bulgaristan Ocak 2020’de iki Rus diplomatı casuslukla suçlamış ve onları “istenmeyen kişi” ilan etmişti. Rus diplomatların devlet sırrı teşkil eden bilgileri yabancı bir devlete veya yabancı bir kuruluşa devredilmesi amacıyla topladıkları ifade edildi.

Kaynak: qha