Bulgaristan'da Kovid-19 protestosu sırasında arbede
Başkent Sofya'da hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto eden yüzlerce kişiye polisin yaptığı müdahale sonucunda arbede çıktı. Arbedede 4 polis memuru yaralandı.
Balkanlar 12.01.2022, 20:07
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.
Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların meclise girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Olaylar başlamadan önce bir göstericinin "gaz tabancası" taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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