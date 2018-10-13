Bulgaristan'da öldürülen gazetecinin katil zanlısı yakalandı

Yolsuzlukları araştıran Bulgar kadın gazeteci Viktoriya Marinova’nın katil zanlısının Almanya’da yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının 21 yaşındaki Roman asılı eski boksör Severin Krasimirov olduğu açıklandı.

Başbakan Boyko Borisov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Cumhuriyet Başsavcısı düzenledikleri ortak basın toplantısında, ilk belirlemelerin saldırının “anlık bir olay” olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gazeteci Marinova'nın, Tuna nehri kenarında yaptığı rutin koşu sırasında saldırıya uğradığı, saldırgan Krasimirov’un eski boksör olduğu ve olaydan önce çok miktarda alkol aldığının belirlendiği kaydedildi.

Almanya’da mahkemede ifadesi alınacak Krasimirov’un Bulgaristan’a iadesi ve yargılanması için gerekli prosedürlerin sürdürüldüğü de duyuruldu.

Kaynak: Kırcaali haber