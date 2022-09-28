Bulgaristan'daki erken genel seçim için Trakya'da 28 sandık kurulacak

Hacıoğlu, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ da 18 olmak üzere Tekirdağ'da 28 sandığın kurulacağına işaret ederek, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının en temel insan hakkı olan seçme hakkını kullanabilmeleri için gerekli ortamı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Hacıoğlu, "Vatandaşlarımız oylarını kullansınlar. Her zaman söylediğimiz gibi, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında Türk'ün oyu Türk'e diyoruz." dedi.

Seçimde 8 partinin yarışacağını ifade eden Hacıoğlu, yapılan araştırmada hükümetin kurulamayacağı gibi ön görülerin olduğunu aktardı.

Hacıoğlu, seçme hakkının kullanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, "Vatandaşları sandığa davet ediyoruz, seçme haklarını kullansınlar. Oy kullanırken dikkat edilmesi unsur, maalesef artık makine ile birçok sandıkta oy kullanılacak, birkaç sandık hariç. Dolayısıyla orada yardım alsınlar, oradaki görevlilerden. Yani oy vermek istedikleri hangi partiyse yanlış yapmama adına orada yardım alsınlar, yardım istesinler." diye konuştu.

Hacıoğlu, Bulgaristan'da 15 ayda çok seçim yapıldığını ve seçmenin artık yorulduğunu belirtti.

Bulgaristan'da artık bir hükümetin kurulması gerektiğini dile getiren Hacıoğlu, "Umarız ki seçimlerden sonra Bulgaristan'da artık bir hükümet kurulur. Seçim süreci atlatılmış olur. Çok fazla seçim olduğu için çok da fazla katılım beklemiyoruz. Bir önceki seçimde Türkiye'de 87 bin seçmen sandığa gitti. Bu sefer 50 bini bulabileceğini düşünmüyorum ben." dedi.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş ise bu seçimin Bulgaristan Türkleri için hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Tüm seçmenleri sandığa davet eden Ateş, "Bulgaristan Türkleri için çok önemli olan bu seçim, orada yaşayan Türk ve Müslüman soydaşlarımızın önümüzdeki 10 yılını etkileyecek ve biçimlendirecektir." ifadesini kullandı.

Gençlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için sandığa gidilmesinin önemine vurgu yapan Ateş, "Bulgaristan'daki demokratik ve sosyal haklarımızı kaybetmemek için, vatandaşlık görevlerimizi hassasiyet ile yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alınmıştı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15'inci kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor.

4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gidecek.