Bulgaristan'daki Nazi gösterisine bakanlıktan tepki geldi

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, dün Sofya’da gerçekleştirilen Bulgaristan ve yurt dışından aşırı sağ örgütlerinin buluşması etkinliğinden dolayı duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinde ölüm ilanları ve Adolf Hitler'in propaganda afişlerinin asılmasının yanı sıra vandallar tarafından anıtlara ve kamu binalarına Nazi sembollerinin çizilmesini, kaba bir provokasyon ve Bulgar toplumunun ahlakına ve Bulgaristan’ın tarihine bir saldırı olarak nitelendirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: ”Yabancı düşmanlığı, anti-semitik ve ırkçı mesajlar veren bu tür eylemleri, bir kez daha kesinlikle ve şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu tür bir sinizmin tezahürlerinin ülkemizde yeri yoktur ve her türlü fanatizme ve aşırılıkçılığa her zaman karşı çıkmış olan halkımızın değerlerini yansıtmaz. Nefret ideolojisi, tezahürleri ile birlikte kanunun ciddiyetle uygulanması gereken bir eylemdir. Bu, bakanlığın ülkedeki olası tüm anti-semitizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemlerini engellemek için her türlü çabayı gösterdiği ve göstermeye devam edeceği Bulgaristan hükümeti ve yetkili kurumlarının ortak bir taahhüdüdür. Bu, Avrupa ve dünya çapındaki süreçler çerçevesinde yapılan aktif iş birliği yoluyla da yapılan bir şeydir”.

Bakanlık, insan onuruna saygı, bireylerin özgürlüğü ve insan haklarının korunması gibi temel Avrupa değerlerinin savunulması çağrısında bulunarak yetkililerin insan nefreti ideolojisini yayanları yakalayıp cezalandıracağına dair umudunu dile getirdi.

Kaynak: Kırcaali Haber