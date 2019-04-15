Bulgaristan DOST Partisi lideri Mestan kaza yaptı, 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Bulgaristan DOST Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın kullandığı araç 14 Nisan saat 13.30 sularında Cebel’in Zagorsko köyü yakınındaki Makaza yolunda kaza yaptı.
Kırcaali Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada kazada Podkova’dan Kırcaali’ye giden arabanın diğer araca çarpması sonucunda araçta bulunan 6 aylık bebek hayatını kaybetmiş, 9 yaşında bir çocuk ve 28 yaşındaki annesi yaralandı.
Yaralananlar Kırcaali Hastanesinde tedavi altına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden kazaya sebep veren Lütfi Mestan’ın tutuklandığını bildirdiler.
Kırcaali İl savcılığının kaza ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Kaynak: Kırcaali Haber