Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Ermenistan’ı kınadı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından yayımlanan kınama bildirisinde şu ifadeler yer aldı: “Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattı boyunca ve Terter bölgesinde Gapanlı, Ağdam bölgesinde Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzulin bölgesinde Alhanlı ve Şükürbeyli ve Cebrayıl bölgesinde Çocuk Mercanlı köylerine yönelik saldırısını şiddetle kınamaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 75. oturumunda genel tartışmanın yapıldığı ve dünyanın koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele ettiği bir sırada Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği, yeni bir askeri provokasyona başvurdu. Böylelikle Ermenistan devleti, uluslararası hukuku, BM Şartını ve uluslararası toplumu kaba bir şekilde küçümsediğini bir kez daha gösteriyor.

Mevcut durumun ve gelecekteki gelişmenin sorumluluğu tamamen Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir.

Allah, Azerbaycan'da Müslüman kardeşlerimizi korusun ve muhafaza etsin!”

Kaynak: Kırcaali haber