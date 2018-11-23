Bulgaristan Müslümanları yardım bekliyor

Bulgaristan hükümeti, ülkede yaşayan Müslümanların dini kurumu olan Başmüftülüğün binasını usule aykırı bir şekilde borçlarına karşılık satışa çıkardı. Satışın gizli artırmayla gerçekleştirildiği ifade edilirken söz konusu binanın değerinden çok düşük bir fiyata satıldığı kaydedildi.

Hükümetin Müslüman vatandaşlarına ait bir eğitim kurumunu basit bir gerekçeyle satması Bulgaristanlı Müslümanlar arasında derin üzüntülere neden olduğu dile getirildi.

AMAÇ İSLAMİ EĞİTİM KURUMLARINI BİTİRMEK

Bölge halkı, “Biz imar ederken onlar ucuza satıyorlar. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizde bulunan Bulgarlara ait gayrimenkulleri onarıp sahiplerine iade ediyor. Mesela Edirne’deki Papaz Mektebi gayrimüslimlere ait vakıf mallarının iadesi kapsamında Bulgar Vakfı’na iade edildi. Yine İlim Yayma Cemiyeti yüksek meblağlar ödeyerek Bulgarlara ait bir binayı restore etti ve hâlihazırda da Bulgar vakfına kira ödeyerek kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Başmüftülüğün başka birçok malı olduğu halde özellikle Enstitü için alınan binanın satılması Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirmek için sinsice yapılan bir hamle olarak kabul ediliyor.

MÜSLÜMANLAR KENDİLERİNE SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYOR

Çocuklarının dinlerini öğrenmeleri için çok değer verdikleri okul binalarının sinsi emeller uğruna satılması sonucunda Bulgaristan Müslümanlarının çaresiz kaldığı belirtildi. Müslümanlar özellikle bölgede sözü geçen bir ülke olması hasebiyle Türkiye’den kendilerine sahip çıkmasını bekleyerek şöyle seslendikleri söylendi; “Bizi yalnız bırakmayın. Dinimizi öğrenebileceğimiz kurumların kapatılmasına engel olun. Bu okullarımız kapanırsa biz dinimizi kimden öğreneceğiz? Dinimizi unutursak kimliğimizi de kaybederiz. Türk Hükümeti ve Başkan Erdoğan’dan bize sahip çıkmasını istiyoruz.”

DEMİR KİLİSE RESTORE EDİLMİŞTİ

Bulgarlar için büyük öneme sahip olan Demir Kilise dokuz yılın ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Açılışa Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov da katılmıştı. Bir Osmanlı geleneği olan ‘öteki’ne hoşgörünün yaşatıldığı Türkiye’nin olumlu tavrına karşı Bulgaristan’ın kabul edilemez hamleleri büyük tepki çekiyor.

Kaynak: Yörünge Dergi, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 09:59