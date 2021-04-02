Bulgaristan seçime gidiyor

Seçimde 6 milyon 355 bin 633 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday 240 sandalyeli meclise girmek için yarışacak.

Toplam 2 bin 575 yerli ve yabancı gözlemcinin görev alacağı seçimin güvenliğini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı da 20 bin polis görevlendirecek.

Yurt dışından yaşayan Bulgaristan vatandaşları da ülkenin verdiği izinler çerçevesinde 465 yerde oy kullanabilecek.

Başbakan Boyko Borisov'un hükümetine destek veren ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunun baskısı nedeniyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde en çok 35 seçim yeri açılabilecek. Bu nedenle Türkiye'nin yanı sıra ABD, Büyük Britanya ve Kanada gibi Bulgaristan vatandaşlarının yoğun olduğu birçok ülkede seçim gününde sıkıntı yaşanması bekleniyor.

Merkez Seçim komisyonu (ZİK), Türkiye'den yaklaşık 21 bin kişinin oy kullanmak için yazılı beyanda bulunduğunu açıkladı.

AA