Bulgaristan, "sınırda göçmenlere şiddet" iddialarını kabul etmedi

Demerciev, yaptığı açıklamada, 8 medya kuruluşunun ortak araştırma haberinde "Bulgaristan sınırında göçmenlerin kötü şartlarda tutulduğu" ve "sınır polislerinin göçmenlere şiddet uyguladığı" iddialarını reddetti.

İddiaları yalanlayan Demerciev, "Göçmenlerin sözde hapsedildiği böyle barakalar yok. Ekim’de meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili röportaj neden şimdi çıkıyor? Bu soruyu medyaya sorun. Söz konusu haberler Bulgaristan’ın Şengen alanına katılımına karşı hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Demerciev, Bulgaristan’ın dün Hollanda ile Avusturya’nın vetosu nedeniyle Şengen sahasına kabul edilmediğini anımsattı.

Ayrıca Bakan Demerciev, aynı medya grubunun Bulgar polislerinin göçmenlere ateş ettiğini iddia eden başka bir röportaj daha yayınladığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev de dün düzensiz göçmenlere ateş edildiği iddialarını yalanlamışlardı.