Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangında sevindiren haber

Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın 100 bin dekarlık alana yayılan yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

İtfaiye Genel Müdürü Komiser Nikoay Nikolov, Studena köyündeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamzabeyli’nin karşısındaki Matoçina ve Varnik köyleri merasında 4 gündür devam eden yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, “Durum artık kritik değil ama riskli.” dedi.

Nikolov, 100 bin hektarlık alana yayılan yangının Türk tarafına sıçrama riskini göz önünde bulundurarak, öğle saatlerine kadar yangın kontrol altına alınmazsa Türkiye’nin itfaiye ekiplerinin sınırın öteki tarafından müdahale etmelerinin talep edileceğini duyurdu.

Türkiye yardım teklifinde bulundu

Türk makamlarıyla irtibat içerisinde olduklarını aktaran Nikolov, Türkiye’den ağır arazi araçları, itfaiye ekipleriyle yardım teklifi aldıklarını ancak Bulgaristan tarafından söndürme çalışmalarının yerel güçlerin kapasitesiyle yürütüleceğini kaydetti.

Bulgaristan’ın sınırda olası düzensiz göçe karşı kurduğu tel örgü düzeneğinin yangından zarar görmediğini, sınır polisinin gerekli önlemleri aldığını dile getiren Nikolov, “Umarım bugün artık halka, durumun kontrol altına alındığını duyurabileceğiz.” diye konuştu.

Meteoroloji uzmanlarının bugün de bölgedeki havanın sıcak ve rüzgarlı olacağını bildirdiklerini anımsatan Nikolov, Lesovo’daki yangının nedeniyle ilgili olarak da yoldan geçen tır şoförlerin sigara izmariti atmış olmasından kaynaklanabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bu arada yangın alanındaki Hasköy, Harmanlı, Topolovgrad, Dimitrovgrad ve Svilengrad şehirlerinin yer aldığı bölgede "afet durumu" ilan edildiği öğrenildi.



Kaynak: AA