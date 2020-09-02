Bulgaristan Türkiye’ye karantinayı kaldırdığını açıkladı

Evren Dede

Bulgaristan, koronavirüs Kovid-19 önlemleri kapsamında Türkiye‘den girişler için aldığı zorunlu karantina ve korona testi uygulamasını kaldırdı.

Bulgaristan hükümeti yaklaşık altı aydır Türkiye ile sınır kapılarında uyguladığı korona önlemlerini kaldırdı. Artık Türkiye’den Bulgaristan’a geçişlerde PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın uygulaması gerekmeyecek.

Korona yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Bulgaristan vatandaşları da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan günübirlik alışveriş için Edirne’ye geçmeye başladılar.

Bulgaristan’ın Türkiye’den girişler için 1 Eylül itibariyle kaldırdığı korona yasaklarını Türkiye ise Bulgaristan’dan kendi ülkesine gelişlerde 11 Haziran’dan bu yana kaldırmıştı.

Kaynak: Azınlıkça