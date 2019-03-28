Bulgaristan Türkleri Milli Azınlık Statüsü için kampanya başlattı

Bulgaristan’da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan tarafından bir bildiri yayımlandı.

Kırcaali Haber’in haberine göre partinin bildirisinde Bulgaristan’da yaşayan Türklere milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası düzenleneceği duyuruldu.

Söz konusu bildiride, “Bizler şüphesiz Arnavutluk, Ukrayna, Moldova, Macaristan ve diğer ülkelerdeki etnik Bulgarlardan daha az ölçüde milli azınlık durumunda değiliz. Bu gerçeği reddetmek etnik, dini ve kültürel kimliğimizi kaybettirmez, ancak etnik gruplar arası ilişkilerde gerginlikler yaratmaya devam eder. Tıpkı komünist rejimi güç kullandığı yöntemleriyle bizi asimile edemediği gibi gizli asimilasyon politikası da başarısızlıkla sonuçlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Türklere milli azınlık statüsü verilmesi talebini siyasileştirilmeyeceği belirtilen bildiride azınlıkların hak ve özgürlüklerini savunma amacındaki partilere internet üzerinden gerçekleştirilecek imza kampanyasına katılma çağrısında bulunuldu. DOST partisi bildiride ayrıca azınlıkların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik veren sivil toplum kuruluşların yanı sıra tüm Bulgaristan vatandaşlarına da imza kampanyasını destekleme çağrısı yaptı.