Bulgaristan, Yunanistan sınırındaki sığınmacılara karşı önlemler alıyor

Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov, Başbakanlık konutunda Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Müdürlüğü yetkilileri ile toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Kuzey Makedonya’ya geçmeyi talep eden Selanik yakınlarındaki Diavata kampı etrafında 500’den fazla sığınmacının toplanmasından dolayı alınacak önlemler ele alındı.

Başbakan, olayın Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinden önce, Avrupa’da göçün % 95’inin azaldığı bir zamanda yaşandığına dikkat çekti. Borisov, ”Balkan güzergahı üzerinden AB’ye mülteci akınının ne kadar zor üstesinden geldiğimizi hatırlıyorsunuz, o zaman bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye ile sınır iyi korunuyor, anlaşmalar işe yarıyor, ama Yunanistan sınırında sorunlar var” diye kaydetti ve bu süreçlerin Selanik çevresinde, Yunanistan’da geliştiğini belirtti.

Borisov, ”Jandarma ekipleri orada, ordu müdahale etmeye hazır, devleti koruyabilmek için teknik donanımı ve askeri personeli seferber ediyoruz” dedi. Onun ifadesine göre, ülkenin çeşitli yerlerine dağılmamak için sığınmacıların önünün kesilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Başbakan, sığınmacı merkezlerinin kontrol edilmesi, önlemler alınması, ilgili birimlerin duruma ilişkin zamanında bilgi vermesi ve gerekirse güney sınırımızda kontrolün artırılması için emir verdi. Borisov, “Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrey Botsev, özel harekat ekipleri ile müdahale etmeye hazır, böyle bir şeye gerek kalmayacağını umuyoruz, ama biz her bir durum için hazır olmak zorundayız” dedi.

Kaynak: Kırcaali haber