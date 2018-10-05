Bulgaristan'da 200 yıllık cami restore ediliyor

Bulgaristan'da 200 yıllık caminin restorasyonu başladı.

Kırcaeli Haber'in aktardığına göre cami onarımı için gerekli kaynaklar, yerli halkla birlikte Türkiye’deki göçmenler ve yurt dışında çalışan gurbetçiler tarafından yapılan bağışlardan elde edilen gelirlerle sağlandı.

Lübino Cami Encümenliği Başkanı Güner Mümün, binadaki tüm çatı yapısının restorasyonu ve otantik görünümünün bozulmasına yol açmadan binada yapılacak çalışmalar için gerekli inşaat malzemelerinin sağlandığını açıklayarak çatıya özgün tasarımlı kiremitler döşeneceğini, yapı malzemelerinin taşınmasını kolaylaştırmak için camiye giden yolun da onarıldığını söyledi.

Lübino Cami Encümenliği, hayır sahiplerine en içten şükranlarını sunarak restorasyon için açılan bağış hesabına şimdiye kadar yaklaşık 11 bin levanın yatırıldığını açıkladı.

Lübino Camii'nin iki asır önce (1808) Rodoplu inşaat ustaları tarafından inşa edildiği biliniyor. Doğu Rodoplar’da namaz kılınan mekanın altında bodrum katı bulunan tek camii olduğu ifade edilen yapının hemen yanında eski medresenin kalıntılarının da bulundu, buradaki medresenin sonradan ilahiyat okuluna dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 07:53