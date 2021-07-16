Bulgaristan’da 6,8 kilometrelik demir yolu tünelinin temeli atıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’ya 25 kilometre yakın Vakarel Garı bölgesinde Bulgaristan Devlet Demiryollarının 6,8 kilometrelik en uzun demir yolu tünel projesinin temel atma töreni düzenlendi.

Bulgaristan’da geçici teknokratlar hükümetinin Ulaştırma Bakanı Georgi Todorov’un da hazır bulunduğu törende, Avrupa Birliği (AB) fonlarının desteği ile yapılan finansman sonucu projeye 500 milyon euro yatırılacağı açıklandı.

Temeli atılan projenin yapım süresi 72 ay olduğu ve bu güzergahta diğer alt geçit, tünel üst geçit gibi tesislerin de inşa edileceği belirtildi.

Temel atma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da hazır bulundu.