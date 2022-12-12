Bulgaristan’da kabine taslağı Cumhurbaşkanı'na sunuldu

Gabrovski, kabine taslağını Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e sunduktan sonra yaptığı açıklamada, kabinede yer alan isimlerin otorite sahibi birer uzman olduklarını söyledi.

Amacının siyasi güçler arasındaki gerginliği azaltmak olduğunu savunan Gabrovski, bütçe, enflasyon, Şengen üyeliği sorunlarını çözmeye çalışacağını aktardı.

Kabine taslağında 3’ü başbakan yardımcısı, 7’si kadın toplam 20 bakan bulunuyor.

Oylamanın 14 veya 15 Aralık’ta yapılması bekleniyor.

240 üyeli parlamentoda 67 milletvekilliği olan GERB partisi, bir haftadır süren destek arayışından eli boş dönmüştü.

Siyasi istikrarsızlığı hüküm sürdüğü Bulgaristan'da son 2 yılda 5 kez seçim yapıldı.

Yasalara göre Bulgaristan'da cumhurbaşkanı, parlamentoda önce en büyük partiye kabine kurma görevini veriyor. Bu partinin 7 günlük sürede başarısız olması durumunda görev ikinci büyük partiye devredilecek. İkinci büyük parti de aynı sürede başarısız olması halinde cumhurbaşkanı, diğer partilerden herhangi birini seçerek üçüncü kez görevi verecek.

Cumhurbaşkanı, üçüncü hükümet kurma görevi de başarısızlıkla sonuçlanırsa parlamentoyu feshedecek.