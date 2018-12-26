Bulgaristan’da şehitler anıldı

Ülkenin güneydoğusunda Kırcaali şehrinin Kırkovo ilçesine bağlı Mogilyane köyünde, 26 Aralık 1984'te öldürülen 17 aylık bebek Türkan Feyzullah’ın anısına kurulan anıtın başında anma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı, Sofya Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Barbaros Dicle, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Türkan bebeğin annesi Fatma Feyzullah, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Türkan Bebek ve şehitler için mevlit okuttu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, şehitler için yayımladığı mesajda, “Türkan bebeğimizin katlinin 34. sene-i devriyesinde, totaliter dönemin yarattığı bu acıların, artık günümüzde bir daha yaşanmaması ortak temennimizdir. Bebeğimiz ve diğer demokrasi şehitlerinin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyor, komşumuz ve müttefikimiz dost Bulgaristan’ın güzide vatandaşları tüm soydaşlarımızın acılarını içten paylaşıyorum. Ruhları şad olsun.” ifadesini kullandı.

Bulgaristan’da 1944'de başlayıp 1989'a kadar süren komünist rejim, ülkedeki yaklaşık 2 milyon Türk ve Müslüman'ın "sözde Bulgar kökenli” olduklarını ileri sürerek, adını “Yeniden Doğuş” verdikleri "Bulgarlaştırma"yı öngören bir asimilasyon kampanyası başlatmıştı.

Rejim, 1985-1989 yılları arasında yoğunlaştırdığı asimilasyon politikası kapsamında uyguladığı "Müslüman isimlerin Bulgar isimlerle değiştirilmesi" politikasına karşı çıkan 25 kişiyi öldürmüştü.

Türk ve Müslümanların ayaklanmaları sonucu eski diktatör Todor Jivkov, isimlerini değiştirmek istemeyenlere sınır kapılarını açmış ve onları Türkiye’ye göçe zorlamıştı.

1989 yılının yaz döneminde yaklaşık 500 bin Türk ve Müslüman, Türkiye’ye göç etmişti.

Kaynak: AA