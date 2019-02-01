Bulgaristan’ın tek Türk Valisi’nden TİKA’ya ilk resmi ziyaret

Bulgaristan’ın tek Türk Valisi olan Razgard Valisi Günay Hüsmen, TİKA Başkanı’na "Razgrad halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve size teşekkür ediyorum. 2018 eğitim yılında sizler Bulgaristanlı öğrencileri sevindirdiniz. Başbakan Boyko Borisov ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasındaki mevcut dostane ilişkiler sayesinde yeni projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyoruz " dedi.

TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM ise;

“TİKA tüm imkânları ile soydaşlarımızın da yaşadığı komşumuz Bulgaristan halkının refahına katkı sağlamaya hazırdır. İki devlet arısındaki ilişkiler TİKA’nın Bulgaristan’da daha farklı projeler uygulamasına imkân sağlayacak. Kırsalda kalkınma yatırımları alanında uygulayacağı projeler ile iki ülke arısındaki mevcut ticarete de ivme kazandıracaktır. Dostumuz Bulgaristan’ın kazanım ve tecrübelerin den de istifade ederek karşılıklı tecrübe paylaşımlarının gerçekleşmesine zemin hazırlayacak projeler ile yakın ilişkilerimiz artacaktır ”dedi.

Razgrad Valisi’nin resmi olarak TİKA Başkanını ziyareti ve TİKA’da gerçeklesen toplantıya, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Yavor Klisurski ile TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik te katildi.

TIKA Razgrad'ta ilk resmi programını 2018 yılında yapmıştı

TIKA’nin 2018 yılında Razgrad’ta gerçekleştirdiği ilk resmi proje, TİKA’nın Balkanlar’da uyguladığı 801’ci Eğitim Projesiydi.

Bu proje kapsamında; 5 Bulgar, Türk, Roman, Pomak engelli gençlere, TİKA tarafından hediye edilen akülü engelli araçları dağıtılmıştı.

Kaynak: Kırcaali Haber